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Birce Akalay göğüs dekolteli deri büstiyeriyle poz verdi! Oyuncuya beğeni yağdı

16.06.2023 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birce Akalay, katıldığı bir davetten pozlar paylaşarak magazin basının gündeminde yer aldı. Göğüs dekolteli deri büstiyer ve kalça dekolteli bir pantolon tercih eden ünlü oyuncuya takipçilerinden beğeni yağdı.

Birce Akalay, oyunculuğunun yanında fit vücudu ve giyim tarzıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşına sürpriz yapmak için giydiği Star Wars kostümüyle gündem olan Akalay bu kez de deri büstiyeriyle konuşuluyor.

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Birce Akalay, geçtiğimiz gün katıldığı bir davetten kareler paylaştı. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan oyuncuya beğeni yağdı.

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Bir firmanın lansman gecesine katılan Akalay, birçok ünlü isimle de paylaşımlar yaptı.

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Gece için tercih ettiği kıyafet ise olay oldu. Üçgen kesim deri bir büstiyer giyen ünlü oyuncu aynı zamanda kalçasında da dekoltesi bulunan bir pantolon tercih etti.

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Ünlü oyuncunun takipçilerinden Akalay'a 'Taş gibisin', 'Birce Nazar değecek', 'Yine çok güzel' gibi yorumlar geldi.

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KUZENİ SURVIVOR ÇIKTI!

Birce Akalay'ın kuzeninin 2 dönem Survivor'da yarışmış olan Barış Murat Yağcı olduğu ortaya çıktı. Birce Akalay'ın Barış Murat Yağcı'nın dayısının kızı olduğu öğrenildi.

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Yarışma döneminde Cemal Can Cansever, Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut ile iyi bir çıkış yakalayan Yağcı, yarışma sonrasında Nisa Bölükbaşı ile sevgili olmuştu.

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Oldukça konuşulan çiftin ilişkisinin, Barış Murat Yağcı'nın çıkardığı kitaptaki itirafları ve kıskançlığı yüzünden bittiği iddia edilmişti.

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