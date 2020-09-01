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Birçok olaya karışan zanlı 15 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

MALATYA HABERLERİ  | 01.09.2020 16:30 | Son Güncelleme

Malatya’da birçok olaya karıştığı iddia edilen bir zanlı, 12 farklı noktadan 15 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışması sonucu, Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kapkaç olayında cep telefonunun çalınması, görevi yaptırmamak için direnme olayı, çarşı ve mahalle bekçisinin tehdit edilmesi olayı, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kapsamlı saha çalışmaları ve 12 farklı noktadan 15 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda bahse konu olayları gerçekleştiren S.D isimli şahıs yakalandı.Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

Birçok olaya karışan zanlı 15 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

Malatya’da birçok olaya karıştığı iddia edilen bir zanlı, 12 farklı noktadan 15 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışması sonucu, Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kapkaç olayında cep telefonunun çalınması, görevi yaptırmamak için direnme olayı, çarşı ve mahalle bekçisinin tehdit edilmesi olayı, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kapsamlı saha çalışmaları ve 12 farklı noktadan 15 saatlik kamera görüntüsü incelemesi sonucunda bahse konu olayları gerçekleştiren S.D isimli şahıs yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Adli Makamlara sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklandı.

Birçok olaya karışan zanlı 15 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

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Akşam
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Malatya Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

Burcu Kiğılı Eczanesi
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Ebru Eczanesi
Merkez
Hizmet Eczanesi
Merkez
Tarçın Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
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