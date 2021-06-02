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Birden sahneye atlayan Sofia Vergara kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı

02.06.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Latin güzel Sofia Vergara, jüri olarak yer aldığı yetenek yarışmasında ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Güzel oyuncu kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı.

Birden sahneye atlayan Sofia Vergara kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı

Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett rolüyle hafızalara kazınan sevilen oyuncu Sofia Vergara, jüri olarak yer aldığı America's Got Talent adlı programda ilginç anlara imza attı. Birçok kez Emmy ve Altın Küre'ye aday gösterilen Sofia Vergara, kalçasıyla ceviz kıran yarışmacının yaptıklarını denemek için sahneye çıktı.

48 yaşındaki Sofia Vergara, Mr Cherry adlı yarışmacının yaptığı gibi sahnede kalçasıyla ceviz kırmak istedi. Mr Cherry'nin rekoru, sadece 30 saniyede 70 tane cevizi kalçasıyla kırmaktı.

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Daha sonra da 79 tane cevizi yine kısa bir zamanda kırdı ve geriye kırılmamış sadece bir tane ceviz kaldı. Aynı hareketi, jüri üyelerinden Sofia Vergara da denemek istedi. Sahneye çıkan ünlü oyuncu, ne kadar denerse denesin hiçbir cevizi kalçasıyla kırmayı başaramadı. Vergara, bu girişimin sonucu olarak canının yandığını dile getirdi.

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SOFİA VERGARA PLAJDA GÜNEŞLENİRKEN KEŞFEDİLMİŞTİ

Kolombiya'nın Barranquilla kentinde dünyaya gelen Sofia Vergara, modellik yaptıktan sonra oyunculuğa geçiş yapmıştı. Vergara, lisede okurken plaja gittiği bir gün güneşlenirken fotoğrafçının kendisini görüntülemesiyle kariyer yolunu çizmiş olmuştu.

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