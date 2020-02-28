Birevim "Stevie Awards"tan 4 ödül daha kazandı

İSTANBUL (AA) - Birevim, Stevie Awards çatısı altında bu yıl ilk kez düzenlenen “MENA Stevie Awards”tan 4 ödül birden aldı.

Şirketten yapılan açıklamada 2017, 2018 ve 2019’da 10 tanesi Stevie Awards olmak üzere Birevim'in 15 ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Böylece, 3,5 yıllık Birevim firması, 14 tanesi Stevie Awards olmak üzere toplam 19 ödüle ulaştı. Açıklamada söz konusu ödüller için Birevim’in, sektöre ve ülkeye kazandırdığı özgün ve sürdürülebilir "Birlikte Tasarruf Finansmanı" modelinin küresel çapta tescili olduğu kaydedildi.

Geliştirdiği özgün "Sürdürülebilir Tasarruf Finansmanı" modeli aracılığıyla sektörüne kazandırdığı dinamizm ile dikkati çeken firma, bu başarısıyla dünyanın da dikkatini çekiyor. 2018 ve 2019 yıllarında, dünyanın en prestijli iş ödüllerinden Stevie Awards’tan toplam 10 ödül alan Birevim, aynı organizasyonun bu sene ilk kez düzenlediği "MENA Stevie Awards"ta da, 3’ü Altın, 1’i Gümüş olmak üzere 4 ödüle birden layık görüldü.

17 ülkeden yüzlerce projenin yarıştığı ve toplam 12 farklı kategoride ödül verilen "2020 MENA Stevie Awards"ta Birevim, "Yenilikçilik" , "Yenilikçi Yönetim" ve "Yenilikçi Müşteri İlişkileri" kategorilerinde Altın ödüle layık görülürken, "Pazarlama" kategorisinde Gümüş ödül aldı.