Birevim'den "Tasarrufa İlk Adım" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Birevim, hem dönemin ruhunu iyi yansıtan hem de tasarruf finans modelini ilk kez ev ve araba sahibi olmanın ötesine taşıyan "Tasarrufa İlk Adım" kampanyası başlattı.

Birevim'den yapılan açıklamaya göre, şirketin mevcut tasarruf programlarının sunduğu düşük maliyetin de altında bir özellik taşıyan ve peşinat ile teminat zorunluluğu olmayan yeni kampanya ile Birevim, daha fazla insanı "Birlikte Tasarruf Finans" modeliyle tanıştırmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında, 3 bin TL ila 23 bin TL arası herhangi bir tasarruf miktarı üzerinden, en az 23, en çok 50 ay taksit ve yüzde 1 gibi cüzi bir çalışma bedeli ile birikim yapmaya başlanabiliyor. Taksit miktarına bağlı olarak minimum 12 ay sonra tasarruf sahibi, en başta belirlediği tasarruf miktarının tümünü teslim alıp kalan taksitleri ödemeye devam edebiliyor.

- "Kampanya, tasarruf seferberliği stratejimizin bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, kurum olarak tasarruf finans sistemini, ev ve araba edinme amacının ötesine taşıyarak finansal ihtiyaçların her alanında kullanılabilir hale gelmesinin temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.