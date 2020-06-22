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Birevim’den Vanlı sporculara masa tenisi ekipmanı desteği

VAN HABERLERİ  | 22.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle Vanlı sporculara masa tenisi ekipmanı dağıtıldı.Türkiye genelinde spora, eğitime ve bilişime verdiği destekle sıkça gündeme gelen Birevim, ‘Bir Gelecek Sosyal Sorumluluk Projesi’ kapsamında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve BEKA Derneği işbirliğiyle Van’da faaliyet gösteren sporculara masa tenisi ekipmanı desteğinde bulundu.

Birevim, Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu işbirliğiyle Vanlı sporculara masa tenisi ekipmanı dağıtıldı.
Türkiye genelinde spora, eğitime ve bilişime verdiği destekle sıkça gündeme gelen Birevim, ‘Bir Gelecek Sosyal Sorumluluk Projesi’ kapsamında Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve BEKA Derneği işbirliğiyle Van’da faaliyet gösteren sporculara masa tenisi ekipmanı desteğinde bulundu. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Masa Tenisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akgün, Bir Gelecek Genel Koordinatörü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, BEKA Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Çiftçi ve sporcuların katıldığı programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gençlerin hem ruhen hem bedenen yarınlara iyi hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, “Gençler bizim geleceğimiz. Gençlerimiz bir taraftan bilgiyle donanırken, bir taraftan da yeteneklerinin geliştirilmesi, ortaya konulması gerekiyor. Artık bilgiden çok yeteneklerin fark attığı bir döneme giriyoruz. Bu anlamda böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu tür desteklerin bundan sonra da devam etmesini bekliyoruz” dedi.

“Sporun gelişime büyük katkısı var”
Spora verdikleri desteği topluma katkı olarak gördüklerini aktaran Birevim, Bir Gelecek Genel Müdürü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay ise sosyal sorumluluğu önemsediklerini ifade ederek, “Başarıyı ve zamanı hızı kontrol eden sporcuları destekliyoruz. Spor, genç nüfusu fazla olan bir ülke için insanları iyi eğitebilmek adına önemli bir alan. 10’lu yaşlarda düzenli spor yapan çocuklar, spor kültürünü içselleştirdiği için diğer alanlarda başarılı oluyor. Sporun gelişime de büyük katkısı var. 10-20 yaş arası sporla ilgilenen çocuklar birçok kazanım elde ediyor. Daha disiplinli, daha sosyal oluyor, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor, zamanı iyi değerlendirmeyi öğreniyor. Birevim olarak bu amaçla; birçok branşta çok sayıda sporcu ve organizasyona sponsorluk desteği veriyoruz. Çünkü; spor insan hayatı için büyük önem arz ediyor. Çıktığımız bu yolda her daim yanımızda olan ve bizlere destek veren Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi’ye ve Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca’ya teşekkür ediyorum” dedi.
Program plaket takdimi ve sporculara hediye dağıtımı ile sona erdi.

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