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Bireysel destek eğitimleri, Esenyurtlu çocukların başarılı olmasını sağlıyor

24.02.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Esenyurt Belediyesi ‘Özel Eğitim Merkezi’, özel çocukların gelişimlerine katkı sunmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi ‘Özel Eğitim Merkezi’, özel çocukların gelişimlerine katkı sunmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Merkez, ‘Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik’ tanısı konulan çocuklara özel eğitim vererek okul derslerinde başarılı olmaları için destek sağlıyor.
Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ilçedeki özel çocuklar için hayata geçirdiği Özel Eğitim Merkezi’nde, Psikolojik Danışmanlık hizmetinin yarı sıra Bireysel Psikoterapi, Dil ve Konuşma Terapisi, Duyu Bütünleme, Grup Terapisi ve Oyun Terapisi yapılıyor. Bu sayede okul destek eğitimleri ile zihinsel işlevler bakımından farklılık gösteren; kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde eksiklikleri ve sınırlılıkları olan çocukların, okul derslerinde başarılı olabilmeleri hedefleniyor. Merkezde eğitim alan İsmail Tok’un ailesi ve öğretmeni özel eğitimler sonucunda yaşanan gelişmeleri anlattı.

Bireysel destek eğitimi çocukların gelişimini sağlıyor
Anne Nuriye Tok, çocuğunun Türkçe ve Matematik derslerinde geri kaldığını, ancak özel derslerin ardından okul derslerinde gelişme sağladığını dile getirerek Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür etti.
Tok, “İsmail başladığında Türkçe ve Matematik derslerinde yaşıtlarına göre geride kalmıştı. Uzun zamandır çalışmamıza rağmen bir yol kat edememiştik. Burada aldığımız 3.5 aylık eğitim desteğinin sonunda ilerleme katedildiğini gördüm. Burada tabi ki İsmail’in ortamını sevmesinin, öğretmenlerini benimsemesinin rolünün çok olduğunu düşünüyorum. Burada da tıpkı okuldaki gibi ev ödevleri veriliyor, etkinlikler yapılıyor. Normal kaynaştırma sınıfında birebir eğitim almak mümkün değil, dolayısıyla bu çocuk geri kaldığı için bir şey anlamıyor derslerden; ancak birebir eğitim aldığı için ilerleme gösterebiliyor. Yaşının ilerlemesi ile birlikte bilişsel zekâsı da geliştiği için birebir destek eğitimi de alınca, buradan daha iyi ilerleme katetti. Bu destek ve hizmet sürdüğü sürece çocuğumun daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Öğretmenlerine, Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.

“Öğrencimizde gözle görülür şekilde ilerleme oldu”
Çocukların ihtiyaç ve gelişim seviyelerine uygun eğitim verdiklerini ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Hazal Malatya, “Merkezimizin öğrencilerinden olan İsmail ile 3.5 aydır ‘Bireysel Özel Eğitim’ dersleri yapıyoruz. Yoğun süren ders programlarımızın ardından öğrencimizde gözle görülür şekilde ilerleme oldu” diye konuştu.

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