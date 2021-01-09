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Biri 31 diğeri 32 yıl hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

09.01.2021 22:50 | Son Güncelleme:
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Karabük’te 31 yıl hapis cezası bir şahıs ile 32 yıl hapis cezası bulunan başka bir şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; hakkında 4’er adet "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçları olmak üzere 12 ayrı suçtan kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.K.

Karabük’te 31 yıl hapis cezası bir şahıs ile 32 yıl hapis cezası bulunan başka bir şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri; hakkında 4’er adet "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "mala zarar verme" suçları olmak üzere 12 ayrı suçtan kesinleşmiş 31 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan R.K. yapılan çalışmalar sonucu yapılan operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli işlemlerin ardından R.K. ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında 5 adet "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", 4 adet "konut dokunulmazlığını ihlal" ve 4 adet "mala zarar verme" suçları olmak üzere 13 ayrı suçtan kesinleşmiş 32 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan K.Ö. yapılan çalışmalar sonucunda ikametine yapılan operasyonla gözaltına alındı. K.Ö. yapılan adli işlemlerin ardından Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edilecek.

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