Birim kesir nedir, tanımı nasıl yapılır? Birim kesir sayı doğrusunda nasıl gösterilir?

Kesirler, en basit tanımı ile rasyonel bir sayının ya da tam bir sayının sıfır dışındaki başka bir tam sayıya bölünmesi biçiminde yazılan sayılardır. Basit kesirler, bileşik kesirler, tam sayılı kesirler, gibi birden fazla kesir türü bulunur. Örneğin sayı doğrultusunda o ve 1 arasında yer alan kesirler basit kesirler olarak tanımlanır.

Birim kesir nedir?

Birim kesir tanımı basit kesir için yapılan tanım ile aynıdır. Bir bütünü meydana getiren eş parçalardan yalnızca birini ifade eden birim kesirler birer basit kesir olarak kabul edilir. Örneğin bir bütün, 8 eşit parçaya bölündüğü zaman parçalardan her birini ifade edebilmek için 1/8 kesiri kullanılır. Bu kesir bir birim kesir olarak örnek gösterilebilir. Birim kesirlerin pay kısımları daima 1 olur.

En kısa ve net tanımı ile birim kesir bir bütünün eşit olan parçalarından her biridir. Pay kısmı daima bir olur ve birim kesirlerde mutlaka bir tam sayı bulunmamalıdır. Tam sayılı kesirler birim kesir değildir. Örnek olarak 3,1/6 bir birim kesir olarak kabul edilemez.

Birim kesir sayı doğrusunda nasıl gösterilir?

Sayı doğrusunda doğal sayılar gibi kesirli sayılar da gösterilir. Birim kesirin değeri payda yer alan sayının paydada bulunan sayıya bölünmesi ile elde edilir. Sayı doğrusu üzerinde sıfır ile bir arasında yer alan aralığın boyutu 1 olduğu için bu aralığın eşit parçalara bölünmesi ile elde edilen her bir parçanın büyüklüğü de buna göre hesaplanır.

Doğal sayılarda olduğu gibi birim kesirin sayı doğrusundaki yerini bulabilmek için sıfırın birim kesirin büyüklüğü kadar sağına ilerlenir. Örnek olarak paydası a olan birim kesiri, sayı doğrusunda göstermek için 0 ile 1 arasında kalan aralık, a kadar eşit parçaya bölünür ve sıfırdan bir parça uzunluğu kadar sağa ilerlenerek ulaşılan noktada sayı doğrusunda 1/a kesirine ulaşılır.