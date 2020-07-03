Birleşmiş Milletlerden Sivaslı ihtiyaç sahiplerine destek

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sivas’ta yaşayan ihtiyaç sahiplerine hijyen seti dağıttı

Korona virüs salgını sebebiyle temizliğe verilen önemin daha da arttığı bugünlerde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(UNHCR) Sivas’ta hijyen seti dağıttı. Sivas’ta ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amacıyla Hayat Ağacı Derneği’ne 300 adet hijyen seti gönderildi. İçerisinde diş fırçası, diş macunu, el ve banyo sabunu, şampuan, banyo havlusu ve bulaşık deterjanı gibi temizlik malzemelerinin olduğu hijyen setleri Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla Sivas’ta yaşayan ihtiyaç sahibi Türk vatandaşları ile mülteci-ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Hijyen setleri ve gıda yardımları ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi.

