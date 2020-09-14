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"Birlikte Üretim Modeli" projesini değerlendirdiler

BİLECİK HABERLERİ  | 14.09.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kurumunu ziyaret eden Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve beraberindekilere "Birlikte Üretim Modeli" projesi hakkında bilgi verdi.Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, önceki dönem Belediye Başkanı Nihat Can, İl Genel Meclis Üyeleri Zeki Kayadelen, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaret ederek, "Birlikte Üretim Modeli" projesini hakkında bilgi aldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, kurumunu ziyaret eden Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ve beraberindekilere "Birlikte Üretim Modeli" projesi hakkında bilgi verdi.
Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, önceki dönem Belediye Başkanı Nihat Can, İl Genel Meclis Üyeleri Zeki Kayadelen, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ziyaret ederek, "Birlikte Üretim Modeli" projesini hakkında bilgi aldı. Bilecik’te yürütülen "Mera Islah Çalışmaları" hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, Yenipazar Danişment köyünde gerçekleştirilen "Birlikte Üretim Modeli" projesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İl Müdürlüğünün yürütmüş olduğu diğer bir proje olan “Osmanlı Lezzeti Kamber Biberi Yeniden Canlanıyor” projesi hakkında da bilgi alan Milletvekili Yağcı, projenin önemine dikkat çekerek kamber biberin yanında turşusu ile beraber Cumhurbaşkanı ve milletvekillerine takdim edeceğini belirtti.

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