Bisiklet icadından günümüze gelinceye kadar hangi değişimlere uğramıştır? İlk bisiklet nasıl icat edildi?

Modern ulaşım araçları arasında yer alan bisiklet ilk icat edildiği günden bugüne dek birçok değişim ve gelişim göstermiştir. İki, üç, dört tekerlekli çeşitleri ile fiziksel sağlığa olan faydaları ile de bilinen bisikletler kardiyovasküler sağlığı da iyileştiren bir egzersiz aracı olarak da kabul edilir. Eklemler üzerinde bir baskı oluşturmadığı gibi bu tür rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde de doktorlar tarafından tavsiye edilir.

İlk bisiklet nasıl icat edildi?

Bisiklet iki tekerlekli, pedalları ile hareket ettirilen modern bir ulaşım aracıdır. İlk kez ortaya çıkışı 19. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. Zaman içinde büyük bir gelişim göstermiş ve modern ulaşım araçları arasındaki yerini almıştır. Günümüzde bisiklet sadece bir ulaşım aracı olarak değil aynı zamanda çevre dostu olması ile ve insan sağlığına faydaları sayesinde sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak da kabul edilmiştir.

Bisiklet günümüzdeki haline gelene dek birçok değişim geçirmiştir. Karl Von Drais’in icadı olan bisiklet, ilk icat edildiğinde bir yürüyüş aracı olma amacı taşımıştır. 1817 yılında yapılan bu icat, insanların kısa mesafelerde daha hızlı hareket edebilmelerini sağlamıştır. Drais’in icadı önde ve arkada olmak üzere toplam iki tekerleğe sahiptir. Üzerinde herhangi bir pedal bulunmamaktadır. Bu tasarım aynı zamanda draisienne olarak da isimlendirilmiştir.

Bisikletin mucidi Drais, ilk bisiklet prototipine koşu makinesi adını vermiştir. Pedalsız olan bu tasarımın iki tekerleği bulunmaktaydı. Kullanımı ise insanın ayakları ile itmesi şeklinde mümkün olabiliyordu. Özellikle at arabalarının ve yayaların hızını karşılayabilen ilk bisiklet modelinin yaygınlaşması için bazı eksikleri bulunuyordu. Bu yüzden de zaman içinde önemli bir gelişim ve değişim gösterdi.

Bisikletin en bilinen yararları şu şekildedir:

Fiziksel sağlık için yararlıdır. Eklemleri zorlamadan hareket sağlayarak uygun bir egzersiz aracı kabul edilir.

Kilo kontrolü ve kilo verme konusunda da yardımcı olur. Günlük hareket ihtiyacını karşılar.

Zihinsel sağlık için de faydalıdır. Fiziksel aktivitelerin endorfin salgılanmasına yardımcı olması nedeniyle stres de azalır ve depresyon belirtileri hafiflerken mutluluk hissi verir.

Çevre dostu bir ulaşım aracıdır. Motorlu araçlara kıyasla bisiklet kullanılarak sağlanan ulaşım ila daha az karbon salınımı sağlanır. Fosil yakıt kullanımı da en aza iner. Dolayısı ile hava kirliliği ile savaşmada da yardımcı olur.

Bisiklet icadından günümüze gelinceye kadar hangi değişimlere uğramıştır?

Bisiklet zaman içinde birçok değişikliğe uğramış ve bugünkü halini almıştır. Her yeni gelişim bisikleti daha pratik daha eğlenceli daha faydalı ve daha verimli bir hale getirmiştir. Bu gelişimler ve süreçler şu şekilde olmuştur:

1860’lı yıllarda pedallar eklenmiştir.

1870’lerde ileri doğru tekerlekler büyütülmüştür.

1880’li yıllarda zincirli sistem eklenmiştir.

1888 yılında lastikler eklenmiştir.

Bisiklet ilk gününden bu yana birçok önemli değişim geçirmiştir. Başta sadece koşu makinesi olarak ortaya çıksa da zaman içinde pedal, zincir gibi eklemeler yapılarak bugünkü son haline ulaşmıştır. Günümüzde dağ bisikletleri, yol bisikletleri, şehir bisikletleri gibi farklı türleri de bulunmaktadır. Ayrıca vites eklenen bisikletlerle kullanıcılar farklı hız seviyelerinde de sürüş yapabilmektedir.