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Bisiklet yolu ile yürüyüş yolu kapatıldı

KİLİS HABERLERİ  | 30.03.2020 15:40 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bisiklet yolu ile yürüyüş yolu kapatıldı.Ekrem Çetin kavşağından başlayarak, çevreyolunu takip eden Alaeddin Çaycı parkına kadar devan eden bisiklet yolu ile yürüyüş yolu Kilis Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bariyerler ile kapatıldı.

Bisiklet yolu ile yürüyüş yolu kapatıldı

Kilis Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bisiklet yolu ile yürüyüş yolu kapatıldı.
Ekrem Çetin kavşağından başlayarak, çevreyolunu takip eden Alaeddin Çaycı parkına kadar devan eden bisiklet yolu ile yürüyüş yolu Kilis Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bariyerler ile kapatıldı. Kilis Belediyesi hoparlörden Türkçe ve Arapça anons yaparak, vatandaşların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasını istedi. Korona virüs tedbirleri kapsamında Belediye kent genelinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Bisiklet yolu ile yürüyüş yolu kapatıldı

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