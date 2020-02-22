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Bisikletinin tekerleği mazgala sıkışıp yaralanan kişi tazminat davası açtı

MUĞLA HABERLERİ  | 22.02.2020 11:17 | Son Güncelleme

Muğla'da bisikletinin ön tekerleğinin kanalizasyon mazgalına sıkışması sonucu düşerek yaralanan Ahmet Karakuş, 5 bin lira maddi, 20 bin lira manevi tazminat talebiyle yargıya başvurdu - Kazada yüzünde 30'dan fazla kırık oluşan Karakuş: - "Başka kişilerin de canının yanmaması ve örnek olması için dava açtık. Amacım bisiklet yolları ve güvenliği konusunda toplumda farkındalık oluşturmak" - Karakuş'un avukatı Birdal Ertuğrul: - "Belediye standart bisiklet yolları yapmadığı ve bu yollarda güvenlik tedbiri almadığı için ortaya çıkan ihmal sonucu müvekkilim ağır bir kaza geçirdi"

OSMAN AKÇA - Muğla'da bisikletinin tekerleği kanalizasyon mazgalına sıkışınca düşerek yaralanan Ahmet Karakuş, tazminat davası açtı.

Karakuş, Menteşe ilçesinde 13 Ağustos 2019'da bisiklet yoluna yapılan araç parkları nedeniyle Kurşunlu Caddesi'ne çıkarak evine gitmek istedi. Kullandığı bisikletinin ön tekeri kanalizasyon mazgalına sıkışan Karakuş, yere düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Karakuş'un yüz bölgesinde 30'dan fazla kırık tespit edildi.

Tedavi süreci hala devam eden Karakuş, yaşadığı olayda ihmali olduğuna inandığı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Menteşe Belediyesi aleyhine 5 bin lira maddi, 20 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde 31 Mart'ta görülecek ilk duruşma öncesi olay yerinde keşif yapıldı. Mahkeme heyetince bilirkişi eşliğinde yapılan keşifte, Karakuş ile taraf avukatları da hazır bulundu.

- Farkındalık oluşturmak istiyor

Karakuş, keşif sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavisi nedeniyle halen sıvıyla beslendiğini söyledi.

Kaza sonucu yüz bölgesi ve burnundaki çok sayıda kemik ile dişlerinin kırıldığını belirten Karakuş, "Şu an yüzümde 30'dan fazla platin, plaka ve vida var. Diş tedavim tamamlanmadığı için katı gıdaya geçiş yapamadım. Başka kişilerin de canının yanmaması ve örnek olması için dava açtık. Amacım bisiklet yolları ve güvenliği konusunda toplumda farkındalık oluşturmak. Bisiklet yolları hala güvenli değil ve araçlar park ediyor. Gerekli önlemler alınmıyor." diye konuştu.

- "Mağduriyetin giderilmesi için dava açtık"

Karakuş'un avukatı Birdal Ertuğrul da müvekkilinin kaza sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sosyal ve iş hayatının olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Kazanın etkisinin hala devam ettiğini aktaran Ertuğrul, "Bu mağduriyetin giderilmesi için dava açtık. Hukuki süreç devam ediyor. Belediye standart bisiklet yolları yapmadığı ve bu yollarda güvenlik tedbiri almadığı için ortaya çıkan ihmal sonucu müvekkilim ağır bir kaza geçirdi." ifadesini kullandı.

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Bisiklet yolu Kaza Keşif Mazgal Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müd Tazminat Davası

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