Bisikletinin tekerleği mazgala sıkışıp yaralanan kişi tazminat davası açtı

Tedavi süreci hala devam eden Karakuş, yaşadığı olayda ihmali olduğuna inandığı Muğla Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Menteşe Belediyesi aleyhine 5 bin lira maddi, 20 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Kaza sonucu yüz bölgesi ve burnundaki çok sayıda kemik ile dişlerinin kırıldığını belirten Karakuş, "Şu an yüzümde 30'dan fazla platin, plaka ve vida var. Diş tedavim tamamlanmadığı için katı gıdaya geçiş yapamadım. Başka kişilerin de canının yanmaması ve örnek olması için dava açtık. Amacım bisiklet yolları ve güvenliği konusunda toplumda farkındalık oluşturmak. Bisiklet yolları hala güvenli değil ve araçlar park ediyor. Gerekli önlemler alınmıyor." diye konuştu.

- "Mağduriyetin giderilmesi için dava açtık"

Karakuş'un avukatı Birdal Ertuğrul da müvekkilinin kaza sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sosyal ve iş hayatının olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Kazanın etkisinin hala devam ettiğini aktaran Ertuğrul, "Bu mağduriyetin giderilmesi için dava açtık. Hukuki süreç devam ediyor. Belediye standart bisiklet yolları yapmadığı ve bu yollarda güvenlik tedbiri almadığı için ortaya çıkan ihmal sonucu müvekkilim ağır bir kaza geçirdi." ifadesini kullandı.

