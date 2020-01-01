Bismil Belediyesi’nden esnafa yeni yıl hediyesi

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, esnafla bir araya gelerek yeni yıllarını kutlayıp yılbaşı hediyeleri dağıttı.

Kaymakam Yüksel, Bismil’de esnafla bir araya gelerek vatandaşların yeni yılını kutladı. Esnafla istişarelerde bulunan Başkan Yüksel, daha sonra yılbaşı hediyesi dağıttı. 2020 yılında da gerekli planlama ile çalışmalara devam edeceklerini belirten Kaymakam Yüksel, "İnanıyoruz ki biz çalıştığımız müddetçe ilçemiz güzelleşecek, değişecek, yenilenecek. Yaşadığımız mutluluklar, sevinçler, acılar ve üzüntüler ile bir yılı daha geride bırakarak, yeni ümitlerin taptaze ve canlı olduğu yeni bir yıla merhaba diyoruz. Bilindiği gibi, göreve geldiğimiz günden bu güne ilçemizi yeniden yapılandırmak ve modern bir Bismil oluşturmak için gerekli tüm çalışmaları başlatarak şehrimizi güzelleştirmek adına bütün hizmetleri hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şeffaf, hesap verebilir ve adaletli bir hizmet anlayışıyla ilçemiz için gerekli olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kurumsallaşmamızı tamamlayarak, adaletli, sosyal ve şeffaf bir belediye anlayışı oluşturma gayesi ile çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İlçemizin sıkıntılarını çok iyi biliyoruz" dedi.