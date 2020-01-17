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  4. Bismil Belediyesi’nden karneni getir, kitabını götür kampanyası

Bismil Belediyesi’nden karneni getir, kitabını götür kampanyası

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan karneni getir kitabını götür kampanyası kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı.Bismil’de her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen karneni getir, kitabını götür etkinliğiyle öğrencilere karneler dağıtıldı.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan karneni getir kitabını götür kampanyası kapsamında öğrencilere kitap dağıtıldı.
Bismil’de her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen karneni getir, kitabını götür etkinliğiyle öğrencilere karneler dağıtıldı. Toplukonut İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Yüksel, öğrencilere yarıyıl tatilini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak geçirmeleri gerektiğini söyledi. Kaymakam Yüksel, "Bir dönemin sonunda karnelerinizi alarak tatile çıkıyorsunuz. Tatil süresince bol, bol kitap okumanızı öneriyorum. Eksikliklerinizi de gözden geçirerek ikinci döneme daha iyi başlamalısınız. Tabi bu tatil döneminde hem oynayıp hem de dinlenerek ikinci döneme hazırlanmalısınız. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı. Karnelerini alan öğrencilere kitap hediye edildi.

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