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Bismil Devlet Hastanesi çalışanlarından kan bağışı kampanyasına destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.06.2020 16:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Devlet Hastanesi yönetici ve çalışanları pandemi süreci dolayısıyla kan stoklarında sıkıntı yaşayan Kızılay’a kan bağışında bulundu.Bismil Devlet Hastanesi yönetici ve çalışanları Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Bismil Devlet Hastanesi çalışanlarından kan bağışı kampanyasına destek

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Devlet Hastanesi yönetici ve çalışanları pandemi süreci dolayısıyla kan stoklarında sıkıntı yaşayan Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Bismil Devlet Hastanesi yönetici ve çalışanları Kızılay’a kan bağışında bulundu. Kan bağışı ile ilgili konuşan Bismil devlet Hastanesi Başhekimi Abdurahim Savcı, korona virüs sürecinde kan ihtiyacının daha çok arttığını hatırlattı. Savcı, “Bu nedenle Bismil Devlet Hastanesi yöneticileri ve çalışanları olarak kan bağışında bulunduk. Hastalarımızın şifa bulması için biz bu duyarlılığı gösterdik, aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan istiyoruz. Bir can çok önemlidir. Bu nedenle herkesin insanlık görevini yapmasını bekliyoruz ve bütün insanları kan bağışına çağırıyoruz. Bizler sağlık çalışanları olarak kan bağışı çağrısına, kanlarımızı vererek destek olduk. Sizler de kan bağışı yapmaya var mısınız” dedi.

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