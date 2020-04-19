Bismil’de sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler tarlalarında çalıştı

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği 31 kentten biri olan Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde gıda tedarik zincirinin devam etmesi için çiftçiler ve besiciler çalışmaya devam etti.

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamadan muaf tutulan çiftçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren arazilerine giderek, yeni tip korona virüsle nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat edip maske ve eldivenlerini takarak çalıştı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel’in talimatlarıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, çiftçileri ziyaret ederek onların sorunlarını dinledi. Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, çiftçilerin yanlarında olduklarını ve her türlü desteği kendilerine sağlayacaklarını söyledi.

Çiftçiler karardan memnun

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler, karara sevindiklerini dile getirdi. Çırçır fabrikası sahibi Musa Çelebi, “Bakanlık doğru olanı yaptı. Dünya korona virüsle ve sağlıkla uğraşıyor. Sağlığın ne kadar önemi varsa, tarımın da o kadar önemi var. Çiftçilere hiçbir zaman yasak konmaması gerekiyor. Türkiye olarak üretimde iyiyiz ve önlerdeyiz. Bismil’de 1 milyon 300 bin dönüm arazide bir karış toprağı boş bırakılmaması gerekir” dedi.

