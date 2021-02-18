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Bitez’de üst yapı çalışmaları başladı

18.02.2021 19:28 | Son Güncelleme:
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Bodrum’un Bitez Mahallesi’nde elektrik, internet ve telefon altyapı çalışmaları devam ederken, Bodrum Belediyesi ekipleri üst yapı çalışmalarına başladı.Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez Mahallesi’nde Aydem ve Telekom tarafından devam eden altyapı çalışmalarının bitmesini beklemeden çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına başladı.

Bodrum’un Bitez Mahallesi’nde elektrik, internet ve telefon altyapı çalışmaları devam ederken, Bodrum Belediyesi ekipleri üst yapı çalışmalarına başladı.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez Mahallesi’nde Aydem ve Telekom tarafından devam eden altyapı çalışmalarının bitmesini beklemeden çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına başladı. Ekipler ilk olarak yollarda açılan çukurlar nedeniyle trafik akışını düzeltmek için başlattıkları çalışmalara, Halilim ve Pomelan Caddelerinde bordur döşeme çalışması ile devam ediyor. İlgili kurumların çalışmalarını tamamlamaların ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bitez genelinde yoğun bir çalışma gerçekleştirecek.
Green Destınatıons ile Bitez farkı olacak
Green Destinations kapsamında Uluslararası Quality Coast Sürdürülebilir Kıyı Turizmi Ödül Programına ’Bitez’ olarak başvuran Bodrum Belediyesi, çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’de ilk kez Bodrum Belediyesi’nde kurulan “Sürdürülebilirlik Birimi” tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Green Destinations standartları olan Destinasyon Yönetimi, Doğa, Hayvanlar ve Manzara, Çevre ve İklim, Kültür ve Gelenek, Sosyal Esenlik, İş ve Misafirperverlik gibi altı ana temayı kapsayan 100 kriter hakkında ilgili birim müdürlüğü temsilcilerine yapılacak işler hakkında sunum yapıldı.
Program sınırları içerisinde kalan esnaflarla toplantıların devam edeceğini bildiren Sürdürülebilirlik Birimi yetkilileri, Green Destinations standartlarına yönelik çalışmaların da hızlanacağını söyledi.

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