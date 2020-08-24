YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Bitişiğine villa yapılan 1500 yıllık zeytin ağacının tescili için çalışma başlatıldı

Bitişiğine villa yapılan 1500 yıllık zeytin ağacının tescili için çalışma başlatıldı

AYDIN HABERLERİ  | 24.08.2020 09:40 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda 40 santim yakınına villa yapılan 1500 yıllık bir zeytin ağacının tescil edilmesi için Aydın Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.Zeytin ağacının 40 santim yakınına villa yapılması çevrecileri ve doğaseverleri harekete geçirmiş, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), zeytin ağacının tescil edilip koruma altına alınması için başvuruda bulunmuştu.Kuşadası’nda çevrecileri ayağa kaldıran olay profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur’un haber vermesi üzerine ortaya çıkmış ve yapılan incelemede bitişinde villa yapılan yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen bir zeytin ağacı tespit edilmişti.

Kuşadası’nda 40 santim yakınına villa yapılan 1500 yıllık bir zeytin ağacının tescil edilmesi için Aydın Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.
Zeytin ağacının 40 santim yakınına villa yapılması çevrecileri ve doğaseverleri harekete geçirmiş, Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), zeytin ağacının tescil edilip koruma altına alınması için başvuruda bulunmuştu.
Kuşadası’nda çevrecileri ayağa kaldıran olay profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur’un haber vermesi üzerine ortaya çıkmış ve yapılan incelemede bitişinde villa yapılan yaklaşık 1500 yıllık olduğu tahmin edilen bir zeytin ağacı tespit edilmişti. Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ve Kuşadası EKODOSD yetkilileri incelemenin ardından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’ne ağacın tescil edilmesi için başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu değerlendiren Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü uzmanları, harita mühendisleri ve Aydın İl Tarım Müdürlüğü’nden ziraat mühendisleri ile birlikte Kuşadası’na gelerek tescil için çalışma başlattı. EKODOSD bilim danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat ve Kuşadası EKODOSD yetkililerinin katılımıyla başlayan çalışmada, uzmanlar, zeytin ağacı ve çevresiyle ilgili kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdiler. İlgili kuruluşlardan alınacak görüşlerin ardından ise tescil için hazırlanan rapor Denizli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na sunulacak. Kurulda yapılacak değerlendirmenin ardından zeytin ağacının anıt ağaç statüsüne alınması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise Boğaz turundaHadise Boğaz turunda
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Kozan AK Parti’den pandemi tedbirli kongre
Kozan AK Parti’den pandemi tedbirli kongre
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret
AK Partili Cemal Bekle’den İyilik İçin İnsani Yardım Derneğine ziyaret

Aydın Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:25
Öğle
13:16
İkindi
16:58
Akşam
19:57
Yatsı
21:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Engelini aşıp, birinci oldu
Engelini aşıp, birinci oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.