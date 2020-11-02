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Bitkin halde bulunan tilki, tedavi edilip doğaya salındı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 02.11.2020 15:02 | Son Güncelleme

Elazığ’da bitkin halde bulunup Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesinde tedavi edilen tilki tekrar doğal ortamına bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi kırsalında vatandaşlar, yol kenarında bitkin düşen bir tilki bulundu.

Bitkin halde bulunan tilki, tedavi edilip doğaya salındı

Elazığ’da bitkin halde bulunup Fırat Üniversitesi (FÜ) Hayvan Hastanesinde tedavi edilen tilki tekrar doğal ortamına bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Karakoçan ilçesi kırsalında vatandaşlar, yol kenarında bitkin düşen bir tilki bulundu. Tilki, haber verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra ekipler, tilkiyi FÜ Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi. Hayvan hastanesinde tedavisi tamamlanan tilki, sağlığına kavuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri tarafından hayvan hastanesinden alınan tilki tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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