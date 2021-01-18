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Bitlis Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

18.01.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yeni çarşıda bulunan modern belediye hizmet binasını tamamladıklarını söyledi.Bugünden itibaren yeni binasında hizmet verecek olan belediye, 3 katlı ve ferah olmasıyla dikkat çekiyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yeni çarşıda bulunan modern belediye hizmet binasını tamamladıklarını söyledi.
Bugünden itibaren yeni binasında hizmet verecek olan belediye, 3 katlı ve ferah olmasıyla dikkat çekiyor. Hiçbir ayrıntının gözden kaçırılmadığı yeni hizmet binası, en şık ve modern belediyelerden biri olacak. Yeni belediye hizmet binasında sadece ince işçiliklerin kaldığını ifaden eden Tanğlay, bugün yeni binada olacaklarını belirtti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Seçim vaatlerimiz arasında bulunan yeni hizmet binasını çok kısa süre içerisinde yapmak bize nasip oldu. Bitlis Belediyesinin verdiği hizmet kalitesini daha da arttıracak, Bitlis halkına çağdaş ve hızlı hizmet verecek olan yeni belediye binasındaki çalışmalar tamamlandı. Belediye binasına gelen her vatandaşın işlemlerini daha rahat yapabilmesi için de tüm ince detaylar düşünülmüş ve bütün birimler de aynı çatı altında toplanmış oldu. Yeni hizmet binamızda vatandaşlarımızın işlemleri daha kolay ve hızlı çözülebilecek. Ben ve ekibim ilimize layık, modern bir belediye binasını çok kısa bir süre içinde kentimize kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

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