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Bitlis Belediyesinden hummalı çalışma

BİTLİS HABERLERİ  | 01.07.2020 07:56 | Son Güncelleme

Bitlis’in geleceği için altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bitlis Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmalarını sürdürüyor.Bugüne kadar kilometrelerce uzunluğunda altyapı çalışması gerçekleştiren Bitlis Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü; 8 Ağustos, Hersan, Yükseliş, Hüsrevpaşa, Beşminare ve Gazibey mahallelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis Belediyesinden hummalı çalışma

Bitlis’in geleceği için altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bitlis Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmalarını sürdürüyor.
Bugüne kadar kilometrelerce uzunluğunda altyapı çalışması gerçekleştiren Bitlis Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü; 8 Ağustos, Hersan, Yükseliş, Hüsrevpaşa, Beşminare ve Gazibey mahallelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bitlis genelinde altyapı unsurlarının sistematik şekilde işlevini yerine getirmesi amacıyla çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildiren Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Vatandaşlarımızın bizlere güveni sonsuz. Biliyorlar ki yapılacak olan iş günlük değil, yapılan yatırım yüz yıl boyunca kendilerine hizmet edecek. Altyapı bir kent için olmazsa olmaz bir yatırımdır. Bir şehirde altyapı yoksa üste ne yaparsanız yapın hiçbir anlamı yoktur. Ama altyapı yaptıktan sonra üstte ne yaparsanız yapın uzun yıllar vatandaşımıza hizmet eder. Emek veren, katkı sağlayan, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah güç kuvvet versin ve bu işlerin üstesinden hep birlikte gelelim" ifadelerini kullandı.

Bitlis Belediyesinden hummalı çalışma

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