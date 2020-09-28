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Bitlis Belediyesinden hummalı çalışma

BİTLİS HABERLERİ  | 28.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi kentin çehresini değiştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birim müdüründen bilgi aldı.

Bitlis Belediyesi kentin çehresini değiştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında ilgili birim müdüründen bilgi aldı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asfalt, istinat, kaldırım ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tanğlay, kentte yakışır hizmetler için yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Yükseliş Mahallesi’nde devam sıcak asfalt çalışmasını incelediklerini belirten Tanğlay, “Hüsrevpaşa, İnönü ve Zeydan mahallelerinde devam eden yol genişletme yeni kaldırımlar ve istinat duvar çalışmalarının yapım aşamalarını da sürekli inceliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize gayretli çalışmalarından ötürü teşekkür ederim. Kent merkezinde alt yapısı biten yollarımızın asfalt çalışmalarına başladık. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile gerek kent merkezimizde gerekse kırsal mahallelerimizde üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz farklı mahallelerdeki birçok noktada eş zamanlı olarak çalışıyor. Personelimiz zorlu pandemi koşullarına rağmen devam eden yoğun tempoda, özveri ile görevlerini yerine getiriyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına planlamalarımızı ona göre yapmaya gayret ediyoruz. Kentimizdeki her sokak ve kaldırımın Bitlis’e yakışır bir hal alması için çaba sarf ediyoruz. Yaz dönemi boyunca, ihtiyaç duyulan noktalarda belirlenen program çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek” dedi.

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Büyük Eczanesi
Adilcevaz
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Ahlat
Sifa Eczanesi
Guroymak
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Hizan
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