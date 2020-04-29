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Bitlis Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

BİTLİS HABERLERİ  | 29.04.2020 15:47 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geride kalan kış mevsiminden dolayı deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda bakım, onarım, iyileştirme ve düzenleme çalışmaları başlattı.Bu kapsamda oluşturulan yol onarım ve iyileştirme ekipleri, kent merkezinde başlattığı yoğun mesaiyi hız kesmeden sürdürüyor.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geride kalan kış mevsiminden dolayı deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda bakım, onarım, iyileştirme ve düzenleme çalışmaları başlattı.
Bu kapsamda oluşturulan yol onarım ve iyileştirme ekipleri, kent merkezinde başlattığı yoğun mesaiyi hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, ilk olarak yollardaki bozuk bölümleri düzelterek uygun hale getiriyor. Ardından bozuk bölümler sıcak asfaltla kaplanarak onarılıyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz, öncelikle belirlenen bir program dahilinde ilimizdeki yolları ring halinde tarayarak ivedilikle yapılması gereken bozuk satıhları tespit ederek buralarda asfaltlama çalışmasını gerçekleştiriyor. Kent merkezinde yollarda oluşan çukurların vatandaşlarımızı, özellikle sürücülerimizi mağdur etmemesi için başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Bazı mahallelerimizde asfalt yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ederken, araç sürücülerine de zor anlar yaşatabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için mahallelerimizdeki yollarda asfaltlama çalışmalarını yaparak sürücülerimizin taşıt trafiğinde rahat hareket etmeleri için gayret gösteriyoruz. Bununla ilgili olarak ekiplerimizi ihtiyaç duyulan tüm güzergahlarda asfaltlama çalışması için seferber ettik. Ekiplerimiz, durmaksızın gösterdiği faaliyetlerle her yere yetişmeye çalışıyor. Asfalt çalışmalarımızın yanı sıra güzergahlarda drenajlardaki çökme ve tıkanıklıklar da tespit edilerek aynı çalışma çerçevesinde tamir edilip temizleniyor. Bu çerçevede, vatandaşlarımızdan da bizlerin göremediği yerler varsa, bunları WhatssAptan (0541 434 13 13) bize mesaj atarak ve müdürlüğümüze bildirmelerini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimizin yürüttüğü çalışmaları vatandaşlarımızın da memnuniyetle karşıladığını görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

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