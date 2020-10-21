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Bitlis Belediyesinin yol çalışmaları

BİTLİS HABERLERİ  | 21.10.2020 15:01 | Son Güncelleme

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 2020 yılı yaz sezonunda Bitlis’te ‘Yol Medeniyettir’ sloganı ile çalışmalara devam ettiklerini ve şu ana kadar toplam 12 kilometre sıcak asfalt yol yaptıklarını söyledi.Yol çalışması yapılan mahallelerde incelemelerde bulunan Başkan Tanğlay, Bitlis’in iklim şartlarını da hesaba katarak çalıştıklarını ve yol konusunda şehrin en az 10 yılını garanti altına alacak proje uyguladıklarını belirtti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 2020 yılı yaz sezonunda Bitlis’te ‘Yol Medeniyettir’ sloganı ile çalışmalara devam ettiklerini ve şu ana kadar toplam 12 kilometre sıcak asfalt yol yaptıklarını söyledi.
Yol çalışması yapılan mahallelerde incelemelerde bulunan Başkan Tanğlay, Bitlis’in iklim şartlarını da hesaba katarak çalıştıklarını ve yol konusunda şehrin en az 10 yılını garanti altına alacak proje uyguladıklarını belirtti. Kent merkezindeki 13 mahallede asfalt çalışması yaptıklarının altını çizen Başkan Tanğlay, “Bitlis Belediyesi olarak projeler üretirken sadece günü kurtaracak değil, aynı zamanda 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl ve hatta 100 yıl sonraya hitap edecek projeler olmasına dikkat ediyoruz. Bunlardan biriside yol çalışmalarıdır. Bitlis’in iklim şartlarına uygun olmadığı ve kısa sürede deforme olduğu için sathi kaplama yol çalışması yapmak istemiyoruz. 2020 yılı yaz sezonuna başlarken ‘yol medeniyettir’ sloganı ve bu düşüncelerle başladığımız çalışma kapsamında kent merkezimizdeki Beşminare, Hüsrevpaşa, Yükseliş, Taş, 8 Ağustos, Gazibey, Hersan ve İnönü’de toplam 12 kilometre sıcak asfalt yol yaptık. Bunun yanında, kent merkezimizde daha önceden yapılan ancak zarar gören yollar ile Atatürk, Zeydan, Saray ve Müştakbaba mahallelerimizde ise sıcak asfalt yama çalışması yaptık” dedi.
Asfalt çalışmalarının hava şartlarının elverdiği ölçüde devam edeceğini ifade eden Başkan Tanğlay, özverili çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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