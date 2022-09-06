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Bitlis "Dereüstü Islah Projesi" ile tarihi kimliğine kavuşuyor

06.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Oktay Çağatay: - "Bitlis, tarihi kimliğiyle muazzam bir destinasyon haline gelecek. Tüm vatandaşlarımızı burada ağırlayacağız. Bitlis'i, Türkiye ve dünyaya armağan edeceğiz"

BİTLİS (AA) - Bitlis'in tarihi kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan "Dereüstü Islah Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında Bitlis Deresi'nin üzerine inşa edilen binaların yıkılmasıyla gün yüzüne çıkarılan tarihi 10 köprü, Behiye Cami ve Paşa Hamamı restore ediliyor.

Projenin yürütüldüğü alanda gazetecilere açıklama yapan Vali Oktay Çağatay, geçen yıl ağustos ayında ilan edilen "Riskli Alan" kararı ile Bitlis Deresi üzerinde imara aykırı olan ve risk teşkil eden yapıları ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Bu çalışmayla yapıların işgal ettiği 10 tarihi köprü, Paşa Hamamı ve Behiye Cami'nin açığa çıktığını anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Bitlis'te çok eski tarihi yapılar var. Şehrin ortasındaki kalemiz 2 bin 500 yıllık. Kalenin hemen altında onlarca tarihi esere sahibiz. Hazo Hanı 1400 yıllık. Şerefiye, Meydan ve Ulu camileri tarihi özellikleri olan eserler. Bunlar zaman içinde restore edilmiş. Yapı altında kalan köprüleri, hamamları ve camileri yeniden restore ediyoruz. Kazımpaşa İlkokulu'ndan başlayarak 1300 metre uzunluğundaki bu dereyi taş duvarlarla bezeyip kenarlarına Millet Bahçesi yapıyoruz. Çocuklarımız için oyun, su gösterileri, vatandaşımızın dinlenme alanları ve teraslar olacak. Bitlis, tarihi kimliğiyle muazzam bir destinasyon haline gelecek. Tüm vatandaşlarımızı burada ağırlayacağız. Bitlis'i, Türkiye ve dünyaya armağan edeceğiz."

Dere üzerindeki yapıların geçen yıl yıkıldığını, bu yıl nisan ayında da imar çalışmalarına başlandığını kaydeden Çağatay, çalışmaların yıl sonuna kadar bitirilmesinin planlandığını bildirdi.

Çağatay, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız çalışmaları yakından takip ediyor. Geçen haftalarda ziyaret ettiler. Bize verdikleri talimatlarla burayı yıl sonuna kadar teslim alacağız." dedi.

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