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Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

12.09.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

Bitlis merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 8 Eylül'de Bitlis merkezli İzmir, İstanbul, Van, Ankara, Burdur ve Afyonkarahisar'da, 11 şüphelinin yakalanması amacıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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Gözaltı Ankara Bitlis Burdur İstanbul İzmir Van Afyonkarahisar

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