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Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı

05.11.2021 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma ve yardım yataklık etmek" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 2 Kasım'da Bitlis merkezli, İstanbul, Manisa ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, iki kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İşlemlerin ardından adliye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı

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