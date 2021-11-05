Bitlis merkezli PKK/KCK operasyonunda 7 kişi tutuklandı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma ve yardım yataklık etmek" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için 2 Kasım'da Bitlis merkezli, İstanbul, Manisa ve Van'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, iki kişinin de yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İşlemlerin ardından adliye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



