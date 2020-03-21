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Bitlis Valisi Çağatay’ın Miraç Kandili Mesajı

BİTLİS HABERLERİ  | 21.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Miraç Kandili münasebeti ile bir mesaj yayımladı.Vali Çağatay yayımladığı mesajda, "Miraç, başta Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (S.A.V) olmak üzere her Müslüman için manevi bir terfi, Yüce Rabbimizle buluşma ve selamlaşma, O’nun katında yücelme ve yükselme ve bu vesileyle yüksek insani sorumluklar üstlenmeyi ifade eder.

Bitlis Valisi Çağatay’ın Miraç Kandili Mesajı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Miraç Kandili münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Vali Çağatay yayımladığı mesajda, "Miraç, başta Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (S.A.V) olmak üzere her Müslüman için manevi bir terfi, Yüce Rabbimizle buluşma ve selamlaşma, O’nun katında yücelme ve yükselme ve bu vesileyle yüksek insani sorumluklar üstlenmeyi ifade eder. Bugün bizlere düşen, miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Birer izzet ve ikram fırsatı olarak bu gün ve gecelerden gerekli dersleri almak, hayatımızı bu manevi fırsatlar üzerinde yoğunlaşarak beslemek gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bitlisli hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Miraç Kandil’ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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