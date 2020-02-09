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Bitlis ve Hakkari'de ulaşıma kapanan yollar açılıyor

BİTLİS HABERLERİ  | 09.02.2020 15:56 | Son Güncelleme

Bitlis ve Hakkari'de ulaşıma kapanan yollar açılıyor

BİTLİS/HAKKARİ (AA) - Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ekiplerin çalışmasıyla açılıyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar ve tipi yüzünden kapanan tüm ana arterlerin açıldığı bildirildi.

Ağır tonajlı araçların zincir takıldıktan sonra trafiğe çıkmalarına izin verildiği belirtilen açıklamada, sürücülerin araçlarında çekme halatı ve zincir bulundurmalarının, trafik kurallarına uymalarının önem taşıdığı vurgulandı.

Kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan Adilcevaz-Adaksu, Ahlat-Malazgirt ve Ovakışla yollarının açılması için çalışmaların sürdüğü kaydedilen açıklamada, çığ tehlikesinden dolayı Bitlis-Mutki kara yolunun Karçınbaşı mevkisinde ulaşımın tek yönden sağlandığı ifade edildi.

Hizan-Bahçesaray ve Tatvan-Hizan kara yollarındaki çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, Hazo mevkisindeki çığ riskinin değerlendirilmesinin ardından yolun açılacağı bilgisine yer verildi.

- Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Aşağı Güveç köyü yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede 6 saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açtı.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Kar tipi

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Akşam
17:49
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Bitlis Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Umut Eczanesi
Merkez
Yenigün Eczanesi
Adilcevaz
Tatlısu Eczanesi
Ahlat
Halk Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Deva Eczanesi
Tatvan
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