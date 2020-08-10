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Bitlisli kanaat önderi koronadan hayatını kaybetti

BİTLİS HABERLERİ  | 10.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

Bitlisli Kanaat Önderi Nizamettin Yakışık (53), korona virüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Bir dönem Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Genel Sekreterliği yapan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Medine Cami Medrese Baş Müderrisi Nizamettin Yakışık, yakalandığı korona virüs nedeniyle bir süredir pandemi hastanesi olarak hizmet veren Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu.

Bitlisli Kanaat Önderi Nizamettin Yakışık (53), korona virüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir dönem Medrese Alimleri Vakfı (MEDAV) Genel Sekreterliği yapan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Medine Cami Medrese Baş Müderrisi Nizamettin Yakışık, yakalandığı korona virüs nedeniyle bir süredir pandemi hastanesi olarak hizmet veren Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. Dün akşam saatlerine doğru durumu ağırlaşan Nizamettin Yakışık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüzlerce talebe yetiştiren Nizamettin Yakışık’ın vefat haberi bölgede büyük üzüntüye neden oldu.
Bölgenin önemli kanaat önderlerinden olan Yakışık, Tatvan ilçesine bağlı Küçüksu Köyü Mezarlığında defnedildi.
Kanaat Önderi Nizamettin Yakışık’ın vefat etmeden önce kendisine ait sosyal medya hesabından veda niteliğinde bir mesaj yayınladığı öğrenildi. Yakışık, “Değerli arkadaşlarım ve dostlarım. Rahatsızlığımdan dolayı hastanede yatıyorum. Dualarınıza ihtiyacım var. Allah bizleri ve sizleri siratı müstakimden ayırmasın. Hakkınızı helal edin” mesajı yayımlamıştı.

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