Bitlislilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarına destek amacıyla saat 21.00’de alkışlama çağrısı yapılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısının ardından tüm Türkiye saat 21.00’de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından alkış sesleri yükseltti. Kampanya kapsamında Bitlisli vatandaşlar, saat 21.00’de evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu. Alkışlarıyla sağlık çalışanlarına teşekkür eden Bitlisler, kampanyaya da tam destek sundu.



