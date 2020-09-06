YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te 100 hektarlık alan küle döndü

Bitlis’te 100 hektarlık alan küle döndü

BİTLİS HABERLERİ  | 06.09.2020 18:30 | Son Güncelleme

Bitlis’te kuru otların tutuştuğu ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü.Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan Kent Ormanı’nda kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve kısa sürede rüzgarın da etkisiyle 100 hektarlık alana yayılan yangına Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğüne ait arazöz ve personeller tarafından müdahale edildi.

Bitlis’te kuru otların tutuştuğu ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü.

Hüsrevpaşa Mahallesi’nde bulunan Kent Ormanı’nda kuru otların tutuşmasıyla başlayan ve kısa sürede rüzgarın da etkisiyle 100 hektarlık alana yayılan yangına Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğüne ait arazöz ve personeller tarafından müdahale edildi. Saat 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayılan yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatan ekipler, rüzgarın etkili olması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kent Ormanı’ndaki yangın bölgesine giden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bunan Tanğlay, duyarsız vatandaşların neden olduğu yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına aldıklarını söyledi. Tanğlay, “Kent Ormanı dediğimiz yerde bir yangın çıktı. Bazı duyarsız vatandaşlarımızın yapmış olduğu bir hatadan dolayı yüzlerce hektar alan yandı. Buradaki hayvanlar, çam ağaçları yandı. Tabi itfaiye ekipleri olarak ilk andan itibaren yangına müdahale ettik. Orman Müdürlüğü ekiplerimize destek verdik. Şu an yangın kontrol altında. İnşallah kalan kısmını da bir an önce kontrol altına alıp yangını tamamen söndüreceğiz. Herkese geçmiş olsun diyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el eleMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele
PARTNERYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşliYakışıklı oyuncu Burak Deniz, Paris Hilton'un radarında: Öfkeli ama çok ateşli
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Kayseri SGK ilanla icralıklarını arıyor
Kayseri SGK ilanla icralıklarını arıyor
AK Parti Yunusemre’de Katıöz ile ’yola devam’ dedi
AK Parti Yunusemre’de Katıöz ile ’yola devam’ dedi
Kars’ta MHP Merkeze İlçe Başkanlığı’na Uğur Boy tekrar seçildi
Kars’ta MHP Merkeze İlçe Başkanlığı’na Uğur Boy tekrar seçildi

Bitlis Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:38
Öğle
12:15
İkindi
15:51
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Lokman Hekim Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.