Bitlis’te 105 kilo EYP ve çeşitli malzeme ele geçirildi

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonunda toprağa gömülü vaziyette 105 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis’in merkez ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Volkan Yanık 2020-06 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 14 Nisan 2020 günü patika yol üzerinde toprağa gömülü vaziyette amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1 adet basma tipli, 2 adet kablo komutalı olmak üzere 3 adet toplam 105 kilo EYP, 2 adet leşker kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 10 kilo peynir, 1 kilo salça, 5 adet boş gübre çuvalı, 2 adet tencere, 2 adet çaydanlık, 5 adet kaşık ve 1 adet demir şiş ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla el konulmuş olup, diğer malzemeler ve EYP düzenekleri yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

