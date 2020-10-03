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Bitlis’te 160 bin ton şeker pancarı hasadı bekleniyor

BİTLİS HABERLERİ  | 03.10.2020 12:16 | Son Güncelleme

Bitlis’te ve ilçelerinde bu yıl 160 bin ton şeker pancarı hasadı bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli tarım alanlarından biri olan Bitlis’in Ahlat ilçesinde şeker pancarı hasadı başladı.

Bitlis’te ve ilçelerinde bu yıl 160 bin ton şeker pancarı hasadı bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli tarım alanlarından biri olan Bitlis’in Ahlat ilçesinde şeker pancarı hasadı başladı. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat Ziraat Odası (AHZO) Başkanı Necat Demirden, Ahlat Ziraat Odası Başkan Yardımcısı İzzettin Altuntaş ve Ahlat Ziraat Bölge Şefi Utku Kayakeser ile birlikte Ahlat’taki tarım alanlarında incelemelerde bulunarak, şeker pancarı hasadına katıldı. Ovakışla Beldesi’nde ki şeker pancarı hasadını yapan çiftçileri ziyaret eden Kaymakam Dağ, burada çiftçilerle sohbet ederek, hasat hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, “Bitlis bölgemizde 160 bin tona yakın şeker pancarı üretimimiz söz konusu. Bugün tarımda makineleşme bağlamında pancar söküm makinesinin nasıl çalıştığını ve hasadı izledik. Açıkçası tarımda makineleşmenin tarımda verimi ve ekonomiyi artıracağını düşünmekteyiz. Buradaki çalışmalarda dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize ise bereketli ve bol kazançlar diliyorum” dedi.
AHZO Başkanı Necat Demirden’de yaptığı açıklamada, “Bugün ilk defa Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) bünyesinde alınan makine ile burada hasat yapıyoruz. Son model bir makine ve 6 sıralıdır. Normal şartlarda 200 dekar alanda pancar sökümü yapıyor. Bu da bizim için bulunmaz bir nimet. Bitlis bölgesinde bu yıl 26 bin dekar alanda 160 bin ton şeker pancar üretimimiz var. Hasat edilen ürünleri Erciş Şeker Fabrikasına gönderiyoruz. Fabrikanın şeker pancarı ihtiyacının yaklaşık yüzde 50 ihtiyacını bu bölge karşılıyor. Bu topraklarda yetişen pancarın en önemli özelliği ise şeker oranının yüksek olmasıdır. Çiftçilerimize başarılar diliyorum. Tek temennimiz fiyatların biraz artmasıdır. Cumhurbaşkanımızdan fiyat noktasında çiftçileri memnun edecek bir açıklama bekliyoruz. Geçen yıla oranla bu yıl verimde yüzde 30 artış var. Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda boşluk kalmayacak şekilde ekim yaptık. Çiftçilerimizde verimden memnun, inşallah fiyatlarda tatmin ederse bereketli bir sezonu kapatırız” diye konuştu.
Ahlat Ziraat Bölge Şefi Utku Kayakeser ise Ahlat Ziraat Bölge Şefliği olarak bu yıl 22 bin dekarlık alanda şeker pancarı ekimi yaptıklarını belirterek, “Bir önceki yıla oranla yüzde 50 artışımız bulunuyor. Çiftçilerimiz şeker pancarı verimi konusunda geçmiş yıllara oranla çok iyi bir verim elde etmiş durumdadır. Çiftçilerimizde bu konuda ciddi destekler verdi. Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla her alanda boşluk bırakmadan ekimimizi yaptık. Makineleşme konusunda ise 2 adet 6 sıralı söküm makinesi bölgemizde çalışacak. Bugün gördüğünüz makine günlük ortalama 200 dekarlık söküm yapacak. Bu da çiftçiler açısından müthiş bir şey. Bölgemiz serin hava şartlarına sahip olduğu için, 6 sıralı söküm makinesi sayesinde hava şartları ne olursa olsun yerde tek bir pancar dahi bırakmamayı hedefliyoruz. Çiftçilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum” ifadelerini kullandı.

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