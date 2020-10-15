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Bitlis’te 2 kilo metanfetamin ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 15.10.2020 16:39 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramda 2 kilo 28 gram metanfetamin ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Hizan İlçe Emniyet Amirliğince yürütülen çalışmada, Hizan ilçe girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Bitlis’te 2 kilo metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramda 2 kilo 28 gram metanfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Hizan İlçe Emniyet Amirliğince yürütülen çalışmada, Hizan ilçe girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde daralı ağırlığı 2 kilo 28 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan E.B., M.B. ve E.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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