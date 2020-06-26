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Bitlis'te 4 mahallede 5 apartman karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 26.06.2020 17:50 | Son Güncelleme

Bitlis'te 4 mahallede 5 apartman karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 4 mahallede 5 apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 5 mahallede bulunan 5 apartmanın geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Merkezine bağlı Hüsrevpaşa, Beşminare ve Saray mahallelerinde birer, Taş Mahallesi'nde ise 2 apartmanın bugün saat 14.00'ten itibaren karantinaya alınmasına, mezkur adresteki apartmanda ikamet eden vatandaşların apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanda görev devamlılığı zorunlu kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

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