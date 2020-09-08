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Bitlis’te 47 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS HABERLERİ  | 08.09.2020 10:38 | Son Güncelleme

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir minibüste 47 düzensiz göçmen yakalandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda bir minibüsün durdurulduğu belirtildi.

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir minibüste 47 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “İl merkezi çevre yolu üzerinde bir minibüs durdurulmuş, içerisinde bulunan 47 düzensiz göçmen ile bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan D.Ç. ve A.T. isimli organizatörler yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler adli işlemlerinin ardından tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

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