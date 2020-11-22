YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te 5 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi

Bitlis’te 5 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 22.11.2020 13:14 | Son Güncelleme

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 5 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 21 Kasım 2020 tarihinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada daralı ağırlığı 5 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir.

Bitlis’te 5 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 5 kilo 600 gram metanfetamin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 21 Kasım 2020 tarihinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada daralı ağırlığı 5 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan A.T. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, ilimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark ettiBursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti

Bitlis Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazar

İmsak
05:28
Sabah
06:54
Öğle
12:03
İkindi
14:39
Akşam
17:02
Yatsı
18:22

Bitlis Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazar

Merkez Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Sifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Altındal Eczanesi
Tatvan
Yenı Güven Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.