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Bitlis’te bazı etkinlikler 2 ay süreyle ertelendi

BİTLİS HABERLERİ  | 03.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararlı ile bazı etkinlikler 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi.Bitlis Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada karar doğrultusunda ve Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine esnaf ve sanatkarlar odası, mühendisler odası, baro gibi üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler için yapılması planlanan etkinliklerin ertelendiği bildirildi.

Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararlı ile bazı etkinlikler 1 Aralık 2020 tarihine kadar ertelendi.
Bitlis Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada karar doğrultusunda ve Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine esnaf ve sanatkarlar odası, mühendisler odası, baro gibi üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler için yapılması planlanan etkinliklerin ertelendiği bildirildi. Açıklamanın devamında ise "Sağlık Bakanlığının; 1Ekim 2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Mühendisler Odası, Baro ve vb.) ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler için yapılması planlanan etkinlikler genel kurulları dahil 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. İlimiz genelinde; İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere; tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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