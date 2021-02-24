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Bitlis’te kaymakamlar toplantısı

24.02.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Bitlis’te kaymakamlar toplantısı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vali yardımcıları ve 6 ilçe kaymakamıyla bir araya gelerek; ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları, korona virüs tedbirleri ve denetimleri ile ilçelerde gerçekleştirilen kamu hizmetlerini değerlendirdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, vali yardımcıları ve 6 ilçe kaymakamıyla bir araya gelerek; ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları, korona virüs tedbirleri ve denetimleri ile ilçelerde gerçekleştirilen kamu hizmetlerini değerlendirdi. Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Oktay Çağatay, vali yardımcıları ve 6 ilçe kaymakamı katıldı. Vali Çağatay, kaymakamlardan başta korona virüs tedbirleri ile denetimleri olmak üzere ilçelerin genel durumu, yapılan yatırımlar, yürütülen hizmetler ve kış şartları hazırlıkları ile ilgili bilgiler aldı.
Kaymakamlardan, vatandaşların huzuruna ve refahına yönelik sunulan hizmetlerin takip edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Vali Çağatay, “İlimiz genelinde kış şartlarının ağır geçmesi sebebiyle emniyet ve jandarma tarafından yol kontrolleri ve denetimler sıklaştırılmalı. Mevsim şartlarına bağlı olarak vatandaşlarımızın yaşayabileceği her türlü olumsuzluğa karşı sürekli ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine içerisinde olmalıyız. Kar yağışının etkili olmasıyla birlikte vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için özellikle yolların açık tutulması amacıyla her türlü tedbiri almalıyız. Korona virüs ile mücadelede elde ettiğimiz başarının sekteye uğramaması için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürmeliyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tüm kararları büyük bir titizlikle uygulamaya devam etmeliyiz” dedi.
İlçelerin genel durumunun ayrıntılarıyla analiz edildiği toplantıda kaymakamlara hitap eden Vali Çağatay, vatandaşların dile getirdikleri taleplerin yerine getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hassasiyet ve gayretin gösterilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, yaptıkları çalışmalardan dolayı kaymakamlara teşekkür etti.

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