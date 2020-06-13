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Bitlis'te PKK'lı teröristlerce mevziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

BİTLİS HABERLERİ  | 13.06.2020 17:47 | Son Güncelleme

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce mevziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te PKK'lı teröristlerce eski bir mevzide toprağa gömülmüş 2 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Beşkaynak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla söz konusu bölgeye operasyon düzenlendi.

"Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyup Fidan 2020-36" adı verilen operasyonda, eski bir mevzide toprağa gömülü amonyum nitratla güçlendirilmiş, basma tip ateşleme anahtarlı 2 kilogramlık el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı, incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla olay yerinde imha edildi.

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