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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

VAN HABERLERİ  | 22.12.2020 15:24 | Son Güncelleme

Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik istihbarat çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda düzenlenen "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Operasyonu"nda, keskin nişancı tüfeği, 3 piyade tüfeği, 8 el bombası, 2 roketatar mühimmattı, 7 büyük tüp, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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