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Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

BİTLİS HABERLERİ  | 08.06.2020 01:16 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tatvan sınırları içerisinde bulunan; Kısıklı, Dirlik, Suboyu, Kepenek, Dönertaş, Sallıca, Aktoprak, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Boblesür, Teknecik ve Beşikli köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 07 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 23.50’den itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir” denildi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tatvan sınırları içerisinde bulunan; Kısıklı, Dirlik, Suboyu, Kepenek, Dönertaş, Sallıca, Aktoprak, Yorgalar, Yumrukaya, Uçankuş, Çörekli, Boblesür, Teknecik ve Beşikli köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 07 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 23.50’den itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir” denildi.

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Bitlis Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

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Sabah
04:41
Öğle
12:16
İkindi
16:10
Akşam
19:41
Yatsı
21:21

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Halk Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Deva Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
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