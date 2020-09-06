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Bitlis’te sokağa çıkma yasağı

BİTLİS HABERLERİ  | 06.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

Bitlis’te Bazı köy ve mezralarda 6 Eylül gününden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Bitlis’te Bazı köy ve mezralarda 6 Eylül gününden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, “Bitlis ili merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çeltikli, Aşağıkoçak, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Yarönü, Beşkaynak, Dursun, Dikme, Aşağıdikme, Yukarıdikme, Uçankuş, Bayırlı, Kutlu, Akgün, Kınalı, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Harmanyeri, Karaca, Konalga, Kaşıklı, Kayalıbağ, Cevizdalı köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 01.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Bitlis Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:14
Sabah
05:38
Öğle
12:15
İkindi
15:51
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Zümrüt Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Lokman Hekim Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvan
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