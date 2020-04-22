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Bitlis’te terör örgütüne ait elle çizilmiş harita ve çok sayıda kitap ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 22.04.2020 18:37 | Son Güncelleme

Bitlis’te güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda yaşam malzemesi, elle çizilmiş harita ve kitaplar ele geçildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca MİT Bölge Müdürlüğünün desteği ile Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi.

Bitlis’te güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütüne ait çok sayıda yaşam malzemesi, elle çizilmiş harita ve kitaplar ele geçildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca MİT Bölge Müdürlüğünün desteği ile Bitlis’in Hizan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 22 Nisan 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Er Halil Sağlık 2020-07 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 22 Nisan 2020 günü toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 5 adet jelikan bidon içerisinde 1 adet radyo, 1 adet güneş paneli, 50 metre elektrik kablosu, 1 adet telsiz anteni, 8 adet pil, 1 adet harita, 31 adet kitap, 1 adet dörtlü ocak, 2 adet tencere, 2 adet testere, 1 adet kazma, 2 adet pense, 15 adet çakmak, 10 adet ampul, 5 takım erkek kıyafeti, 40 adet enjektör, 10 adet ağrı kesici hap, 5 adet tentürdiyot, 10 adet diş macunu, 183 kilogram gıda maddesi ve 2 adet kuru maya ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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Zümrüt Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Y. Eczanesi
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