YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

BİTLİS HABERLERİ  | 01.06.2020 17:57 | Son Güncelleme

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi.

Bitlis’te uyuşturucu operasyonu

Bitlis’te polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan arama neticesinde daralı ağırlığı 1 kilo 950 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan V.D. ve V.A. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski fotoğrafına yorum yağdı! Eski fotoğrafına yorum yağdı!
Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı! Kısıtlama sona erdi, İstiklal Caddesi'nde hareketlilik başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Isparta’da sürücüler daha konforlu ulaşım imkanına kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti

Posof’ta bahar bir başka güzel

Posof’ta bahar bir başka güzel

Bitlis Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
02:56
Sabah
04:43
Öğle
12:14
İkindi
16:08
Akşam
19:36
Yatsı
21:15

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Halk Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Tarçın Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

Şehit aileleri ve gazilere bayram ziyareti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bitlis Belediyesi nöbetçi fırın listesini paylaştı

Bitlis Belediyesi nöbetçi fırın listesini paylaştı

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Bitlis’te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.