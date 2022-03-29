YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

Bitlis'te üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

29.03.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te üzerlerine çatıdan kar yığını düşen 4 araç hasar gördü

BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesinde binanın çatısından düşen kar yığınının altında kalan 4 araçta hasar oluştu.

Aydınlar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, park halindeki araçların üzerine düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, vatandaşların küreklerle temizlediği karların altından çıkarılan 5 araçtan 4'ü hasar gördü.

Aracının üzerine kar düşen Ferhat Yılmaz, çatılardaki kar ve buz sarkıtlarının ilçede büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Aracımızı mahalle aralarına bırakamıyorduk. Bu cadde geniş ve kardan temizlenmiş ama gördüğünüz gibi burada da çatıdan düşen kar yığınları yüzünden aracımızda hasar oluştu. Bu soruna bir önlem alınmasını ve zararlarımızın karşılanmasını istiyoruz." dedi.

Metin İçen de çatılardan düşen kar ve buzdan dolayı araçlarını park edecek yer bulamadıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyorBitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyor
Nevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandıNevşehir'de kavşakta çarpışan iki otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kırşehir'de kayboldukları bildirilen iki genç aranıyorKırşehir'de kayboldukları bildirilen iki genç aranıyor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 29 Mart Salı

İmsak
04:32
Sabah
05:55
Öğle
12:22
İkindi
15:53
Akşam
18:38
Yatsı
19:56
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.