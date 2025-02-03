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Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

AA AA
03.02.2025 14:17
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyleri sınırlarında yer alan gölün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle dondu.

Bazı teknelerin de buz tabakasının arasında kaldığı gözlenen göl, dronla görüntülendi.

Göle gelen doğasever ve fotoğraf tutkunları, buz tabakasının üzerinde yürüdü, fotoğraf çekti.

Doğasever Ahmet Yamlı, gölün önceki yıllara göre daha geç donduğunu belirterek, "Biz de göl üzerinde yürüdük ve fotoğraf çektik. Bu güzel manzarayı görüntüledik. Heyecan verici bir deneyim oldu." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Nazik Gölü Bitlis Ahlat buz don soğuk

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